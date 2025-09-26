Şırnak’ta DEAŞ operasyonu! 1 şüpheli gözaltında

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silopi’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Suçla mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden emniyet birimlerimiz vatandaşlarımızın huzur, güvenlik ve esenliği için 7 gün 24 saat görev başında” denildi.

