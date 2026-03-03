Savaş piyasaları nasıl etkileyecek? Altın ve dolarda yeni kriz kapıda mı? Uzman isim uyardı

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, piyasaların kalbi Kapalıçarşı'da savaşın etkilerini Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ile değerlendirdi. Ortadoğu'daki gerilimin küresel ekonomiye olası yansımalarına dikkat çeken Kapukaya, yatırımcıları altın ve dolardaki dalgalanmalara karşı uyardı. Savaşın uzaması halinde petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonu tetikleyeceğini belirten uzman isim, bu durumun altın talebini düşürüp dolara yönelimi artırabileceğini vurguladı.