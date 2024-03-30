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Şırnak'ta çığ anı kamerada! Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de düşen çığ kameraya böyle yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 13:30
Şırnak'ın Uludere ilçesinde dağ yamacından kopan kar kütleleri çığın oluşmasına neden oldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Burası Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy. Sıcak havaların etkisiyle yüksek dağ yamacından kopan kar kütleleri çığ oluşturdu.

Vatandaş cep telefonuyla kayda aldığı düşme anı görenleri hayrete düşürdü. Yavaş ilerleyerek köye kadar gelen çığ paniğe neden oldu.

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