Sıra üniversite tercih maratonunda

YKS sonuçları açıkladı, sıra şimdi tercihlerde. Üniversite adayları sınav maratonunun ardından şimdi de tercih yarışına girecek. Peki doğru tercihte ipuçları neler, meslek ve yetenek arasında nasıl bir ilişki olmalı? Soruların merak edilenlerini uzman Psikolojik danışman Mehmet Hilmi Eren yanıtladı.