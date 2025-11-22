22 Kasım 2025, Cumartesi

Siparişi bıraktı yardıma koştu! İnsanlık zamanında yetişti
Siparişi bıraktı yardıma koştu! İnsanlık zamanında yetişti

Siparişi bıraktı yardıma koştu! İnsanlık zamanında yetişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 09:29
A Haber Ankara Yenimahalle'den yürekleri ısıtan bir görüntü ekrana getirdi. Kuryelik yapan Enes Sedef, sipariş götürdüğü sırada yolda yere düşen yaşlı bir adamı gördü ve hemen yanına giderek ona yardım etti. Sosyal medyada paylaşılan o görüntü kısa sürede viral oldu ve videoya milyonlardan beğeni yağdı.
