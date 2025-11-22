Siparişi bıraktı yardıma koştu! İnsanlık zamanında yetişti

A Haber Ankara Yenimahalle'den yürekleri ısıtan bir görüntü ekrana getirdi. Kuryelik yapan Enes Sedef, sipariş götürdüğü sırada yolda yere düşen yaşlı bir adamı gördü ve hemen yanına giderek ona yardım etti. Sosyal medyada paylaşılan o görüntü kısa sürede viral oldu ve videoya milyonlardan beğeni yağdı.

