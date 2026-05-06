Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Örgütlü Suçlar" soruşturması kapsamında dosyaya giren 8 GB'lık kamera kayıtları, Antalya'daki para trafiğini yeni bir boyuta taşıdı. Bu kapsamda Ahaber.com.tr'nin ulaştığı Finike Döviz bürosundan ulaştığı görüntülerde Gökhan Böcek'in akrabalarıyla döviz teslim aldığı ve valizle bürodan ayrıldığı saniye saniye saniye kameraya yansıdı.