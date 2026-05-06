Türk Dil Kurumu sözlüğünde bile yer almayan “dokuzuz” kardeşler artık 5 yaşında

2021 yılında Mali'de başlayan ve tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği tıp mucizesi, beşinci yıl dönümünde yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Türk Dil Kurumu sözlüğünde dahi sadece "yediz"e kadar yer bulabilen bu nadir olay, Fas’ta gerçekleşen zorlu bir doğumun ardından dünya tarihine geçti. Bugün sağlıklı bir şekilde büyüyen dokuz kardeş, tıp literatüründeki imkansızı başararak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerlerini sağlamlaştırdı.