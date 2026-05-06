Önce katledip sonra yaktılar: Antalya'daki vahşetin yer gösterme görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da 30 Nisan gecesinden bu yana kendisinden haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma ve acılı babanın kararlılığı sayesinde aydınlatılan olayda, genç kadının borç meselesi yüzünden vahşice öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin çelişkili ifadeleri ve olay yerindeki kan donduran itirafları, cinayetin tüm çıplaklığını gözler önüne serdi.