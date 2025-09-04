04 Eylül 2025, Perşembe
Sinop’ta torik bolluğu: Tanesi 800 TL
Sinop’ta 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sezonun iyi başladığını belirtti. Karadeniz’e açılan balıkçılar toriklerle geri döndü. Abadaşı mevkisinde av atarak nasiplerini bekleyen balıkçılar, yüzlerce torik avladı. Avlanan yaklaşık 3 kiloluk torik balıkları tanesi 800 TL'den satılıyor.