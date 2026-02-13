CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP’li vekilin yat partileri ifşa oldu!

CHP'de her geçen gün yeni bir skandal daha patlak veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinde verdiği fuhuş ve uyuşturucu partilerinin vazgeçilmez ismi avukat Melisa Gagiş itiraflarda bulunarak Raffles oteldeki her görüşme sonrasında bin dolar aldığını anlattı. Gadiş'in itirafları sonrası gözaltına alınan Rana Almira Çakmak ise CHP eski Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile yatta partilediklerini söyledi. Öte yandan o yattan da görüntüler ortaya çıktı.

