Beşiktaş’ta park yeri kavgası kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

Beşiktaş’ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu’nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darbettiği Erdoğan Ş., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A. (62) de gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansırken, Erdoğan Ş.’nin evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.