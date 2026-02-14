CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sevgililer Günü’nde 112’yi arayıp pasta istedi! Gereksiz çağrıya 1.882 TL ceza

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Muğla’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir vatandaş, sevgilisiyle çok mutlu olduğunu söyleyerek “bir pasta gönderilmesini” istedi. Acil bir durumunun olmadığını belirten şahsın çağrısı sonlandırılırken, gereksiz yere hattı meşgul ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında 1.882 TL idari para cezası kesildi. Yetkililer, 112’nin hayati durumlar için aranması gerektiğini hatırlatarak asılsız çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceği uyarısında bulundu.

Öne Çıkanlar

Beşiktaş’ta park yeri kavgası kanlı bitti
Beşiktaş’ta park yeri kavgası kanlı bitti
Bakan Gürlek’ten uyuşturucu operasyonu mesajı
Bakan Gürlek’ten uyuşturucu operasyonu mesajı
Gürlek'ten A Haber’de CHP'nin kapatılacağı iddialarına yanıt
Gürlek'ten A Haber’de CHP'nin kapatılacağı iddialarına yanıt
"ALO Adalet hattını kuracağız"
"ALO Adalet hattını kuracağız"
İstanbul’da yağış sürecek mi?
İstanbul’da yağış sürecek mi?
Bakan Gürlek A Haber'de açıkladı: 15 bin kadro aldık atamalar başlayacak
Bakan Gürlek A Haber'de açıkladı: 15 bin kadro aldık atamalar başlayacak
CHP’li vekilin yat partileri ifşa oldu!
CHP’li vekilin yat partileri ifşa oldu!