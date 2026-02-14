Sevgililer Günü’nde 112’yi arayıp pasta istedi! Gereksiz çağrıya 1.882 TL ceza

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Muğla’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir vatandaş, sevgilisiyle çok mutlu olduğunu söyleyerek “bir pasta gönderilmesini” istedi. Acil bir durumunun olmadığını belirten şahsın çağrısı sonlandırılırken, gereksiz yere hattı meşgul ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında 1.882 TL idari para cezası kesildi. Yetkililer, 112’nin hayati durumlar için aranması gerektiğini hatırlatarak asılsız çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceği uyarısında bulundu.