Meteoroloji’den 49 il için sarı kodlu uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağış sürecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 49 il için kar, fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Ege ve Akdeniz’de metrekareye 100 kilograma varan yağış beklenirken, taşkın riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Doğu bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, batıda sağanak öne çıkıyor. A Haber’e konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise hafta sonu İstanbul’da havanın açacağını ve İstanbulluları güzel bir havanın beklediğini ifade etti.

