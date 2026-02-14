CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hakkari’de 19 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma açıldı

Hakkari genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 20 köy yolundan 19’u ile 38 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

