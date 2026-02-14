SON DAKİKA
Giriş Tarihi:
14 Şubat 2026 10:13
Son Güncelleme:
14 Şubat 2026 10:21
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hakkari’de 19 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma açıldı
Hakkari genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 20 köy yolundan 19’u ile 38 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.
