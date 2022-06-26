26 Haziran 2022, Pazar
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Sinop Türkeli'de denizde hortum oluştu
Son dakika haberi... Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından denizde hortum oluştu. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafında çevirdi.