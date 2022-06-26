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Sinop Türkeli'de denizde hortum oluştu

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Giriş: 26.06.2022 16:19
Son dakika haberi... Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından denizde hortum oluştu. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafında çevirdi.
Denizde hortum oluştu DENİZDE HORTUM OLUŞTU

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