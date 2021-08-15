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Sinop Ayancık’ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

İHA
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Giriş: 15.08.2021 18:46
Güncelleme:15.08.2021 18:46
Sinop’un Ayancık ilçesinde jandarma ekipleri sel mesaisi yapıyor. Yaraların sarılmasına destek veren ekipler, her alanda ilçe halkı ve gönüllülerle görev yapıyor.

Jandarma komandolar gelen erzak yardımlarını yıkık köprüden gönüllülerle oluşturulan insan zinciri ile geçiriyor, su basan Ayancık Devlet Hastanesi'nin de temizliğini yapıyor.

Hastanedeki çamura bulanan eşyaları dışarı çıkaran jandarmalar, kirlenen bölgeleri su ve deterjanla yıkıyor. Ellerinde küreklerle ihtiyaç olan yerlere koşturan jandarma, ayrıca helikopterlerle insanları kurtarmaya devam ediyor. Jandarma personeli helikopterlere de yardım malzemeleri taşıyarak, ihtiyaç sahibi bölgelere aktarılmasını sağlıyor.

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