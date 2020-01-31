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31.01.2020

Sınır birliklerine tank ve ZPT sevkiyatı |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar ve ZPT araçları güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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