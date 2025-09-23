Sincan’da komşu terörü! Hiranur Şimşek ağır yaralı | A Haber olay yerinde

23 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 13:57
Ankara'nın Sincan ilçesinde komşu dehşeti yaşandı. Bir kişi oturduğu sitenin bahçesinde oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan 13 yaşındaki Hiranur Şimşek ağır yaralandı. A Haber muhabiri Murat Sekban olay yerinden detayları aktardı.
