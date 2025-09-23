23 Eylül 2025, Salı
Sincan'da komşu terörü! Hiranur Şimşek ağır yaralı | A Haber olay yerinde
Ankara'nın Sincan ilçesinde komşu dehşeti yaşandı. Bir kişi oturduğu sitenin bahçesinde oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan 13 yaşındaki Hiranur Şimşek ağır yaralandı. A Haber muhabiri Murat Sekban olay yerinden detayları aktardı.