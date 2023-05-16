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Sinan Oğan'ın ikinci tur planı ne?

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Giriş: 16.05.2023 12:37
Sinan Oğan'ın ikinci tur planı ne? Cumhur İttifakı Sinan Oğan’la temasa geçecek mi? Sinan Oğan: Türkiye’yi siyasi krize sokmayacağız. Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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