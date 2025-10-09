09 Ekim 2025, Perşembe

Simav’daki deprem anı esnafın güvenlik kameralarına yansıdı

Giriş: 09.10.2025 11:41
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameraya yansıdı.
