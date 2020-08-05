Silivri'deki Boğluca deresi alarm veriyor! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye tepkili

İstanbul Silivri’deki Boğluca deresindeki kirlilik alarm veriyor! Boğluca deresinde su bulandı. İstanbulluların hafta sonları denize girmek ya da temiz hava almak için tercih ettiği adreslerden biri olan Silivri sahilindeki deredeki görüntü korkuttu. Kirlilik alarm veriyor. Vatandaşlar CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepkili. Bir an önce sorumluları göreve davet ettiler. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, detayları bölgeden aktardı.

İstanbul Silivri'deki Boğluca deresindeki kirlilik alarm veriyor! Boğluca deresinde su bulandı. İstanbulluların hafta sonları denize girmek ya da temiz hava almak için tercih ettiği adreslerden biri olan Silivri sahilindeki deredeki görüntü korkuttu. Kirlilik alarm veriyor. Vatandaşlar CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepkili. Bir an önce sorumluları göreve davet ettiler. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, detayları bölgeden aktardı.