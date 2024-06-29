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Şile’nin en güzel köyü: Yazımanayır! A Haber İstanbul’un köylerinde!

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 29.06.2024 11:13
A Haber izlediğinizde “Burası İstanbul'da mı diyeceğiz?” bir köye götürüyor sizleri. Ekibimiz Şile'nin Yazımanayır Köyü'ne gitti ve sizler için görüntüledi. İşte hayran bırakan manzaralar.
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A Haber İstanbul’un köylerinde!
A Haber İstanbul’un köylerinde!
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