Şile’nin en güzel köyü: Yazımanayır! A Haber İstanbul’un köylerinde!

A Haber izlediğinizde “Burası İstanbul'da mı diyeceğiz?” bir köye götürüyor sizleri. Ekibimiz Şile'nin Yazımanayır Köyü'ne gitti ve sizler için görüntüledi. İşte hayran bırakan manzaralar.

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