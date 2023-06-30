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Şileli Hatice teyzenin hikayesi! Bahçesinde üretip tezgahında satıyor

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 11:00
İstanbul Şile Sofular Mahallesi'ne gitti A Haber ekipleri… Orada yaşayan 66 yaşındaki Hatice Saygın, çeşit çeşit reçeller ve de doğal ürünler yaparak geçimini sağlıyor. İşte Hatice teyzenin hikayesi…
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