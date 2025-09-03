Silahla kuyumcu soymaya gelen 3 acemi baltayı taşa vurdu: Hırsızlık girişimi kamerada

Hatay'da bir kuyumcuya gelerek soygun yapmaya çalışan silahlı 3 şahıs ve iş yeri sahibi arasında yaşanan arbede kameraya yansıdı. Yüzlerinin tanınmaması için kask takan ve soygunu gerçekleştiremeden kaçan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı.

