Silahla kuyumcu soymaya gelen 3 acemi baltayı taşa vurdu: Hırsızlık girişimi kamerada
Hatay'da bir kuyumcuya gelerek soygun yapmaya çalışan silahlı 3 şahıs ve iş yeri sahibi arasında yaşanan arbede kameraya yansıdı. Yüzlerinin tanınmaması için kask takan ve soygunu gerçekleştiremeden kaçan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı.