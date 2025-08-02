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Siirt’te kayıp vatandaş 2 gün sonra sağ olarak bulundu

Siirt’te kayıp vatandaş 2 gün sonra sağ olarak bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 17:14
İlçenin Daltepe köyünde 31 Temmuz'da saat 21.20 sıralarından itibaren haber alınamayan 64 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Kavit, için kayıp ihbarı yapıldı. İhbar üzerine AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına; 2 müdahale aracı, termal kameralı 1 drone, 8 kişilik AFAD ekibi, 30 JÖH personeli, 5 jandarma, 15 güvenlik korucusu, Daltepe köyünden 60 gönüllü, Siirt Belediyesi İtfaiyesi'nden 1 araç ve 3 personel ile UMKE’den 1 araç, 1 drone ve 3 personel destek verilerek çalışmalar yürütüldü.
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Siirt’te kayıp vatandaş 2 gün sonra sağ olarak bulundu
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