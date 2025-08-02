Siirt’te kayıp vatandaş 2 gün sonra sağ olarak bulundu

İlçenin Daltepe köyünde 31 Temmuz'da saat 21.20 sıralarından itibaren haber alınamayan 64 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Kavit, için kayıp ihbarı yapıldı. İhbar üzerine AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına; 2 müdahale aracı, termal kameralı 1 drone, 8 kişilik AFAD ekibi, 30 JÖH personeli, 5 jandarma, 15 güvenlik korucusu, Daltepe köyünden 60 gönüllü, Siirt Belediyesi İtfaiyesi'nden 1 araç ve 3 personel ile UMKE’den 1 araç, 1 drone ve 3 personel destek verilerek çalışmalar yürütüldü.

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