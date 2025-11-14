Siirt’te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, merkez Abdurrahman Kavak Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

