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Siirtli mucit Burhan Canpolat uçan araba yaptı! Görenler hayretlere kapılıyor

İHA
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Giriş: 24.11.2020 14:26
Güncelleme:24.11.2020 14:36
Siirt’te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ilk denemesinde aracını uçurmayı da başardı.

Siirtli 46 yaşındaki Burhan Canpolat, küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kurdu. Bir süre sonra kolları sıvayan Canpolat, etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl içiresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Canpolat, deneme yapmak için ortam oluşturdu. Haftanın 3 günü çalışarak uçan arabasını tamamlayan Canpolat, arabasını uçurarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

UÇAN ARABASINA AYYILDIZ İSMİNİ VERDİ
Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, aracını haftanın 3 günü çalışarak bir yılda tamamladığını söyledi. Hayalindeki arabayı uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Canpolat, "Geçen sene uçan araba projemiz vardı. Çamaşır makinası motorlarından yola çıktık. Ve en sonunda uçan arabamızı tamamladık. Tabi şu anki motorları yurt dışından getirdik. Kabini tamamen kendim yaptım. Kaynakları olsun, yazılımı olsun, montajı olsun bütün işçilik proje çizim hepsi bana ait. Uçan arabamız tek kişiliktir. Bunun iki veya dört kişiliğini yapacaktım. Maddi imkanım olmadığı için şimdilik tek kişilik yaptım. Projemi geliştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

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