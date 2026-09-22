Moskova'ya 1 gecede bin 600 dron saldırısı! "Savaş Kuzey Avrupa'ya yayılacak"

Ukrayna'nın Moskova ve bölgedeki enerji tesislerine yönelik bin 600 dron ve füze saldırısı gerçekleştirmesi bölgede tansiyonu yükseltirken, olası NATO-Rusya savaşının tartışılmasına neden oldu. A Haber'de Ukrayna'nın son günlerde Rusya'ya düzenlediği saldırılar ele alınırken, uzman isimler olası Avrupa savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, savaş Doğu Avrupa'dan Kuzey Avrupa'ya doğru kayacağına dikkat çekerek, ilk saldırının Avrupa'dan gelebileceğini ve Rusya'nın hedef şaşırtabileceğini ifade etti. Gazeteci Bülent Erandaç ise Estonya'da hava sahası ihlalleri ve sızmalar yaşandığını belirterek Kaliningrad'da önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.