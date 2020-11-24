Çamaşır makinası motorlarından uçan araba yaptı! Siirtli mucidin uçan arabası görenleri hayretlere düşürdü

Çamaşır makinası motorlarından yola çıktık. Ve en sonunda uçan arabamızı tamamladık. Tabi şu anki motorları yurt dışından getirdik. Kabini tamamen kendim yaptım. Kaynakları olsun, yazılımı olsun, montajı olsun bütün işçilik proje çizim hepsi bana ait. Uçan arabamız tek kişiliktir. Bunun iki veya dört kişiliğini yapacaktım. Maddi imkanım olmadığı için şimdilik tek kişilik yaptım. Projemi geliştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, yetkililerden destek bekliyorum" dedi.