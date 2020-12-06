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Siirt ve Antalya depremleri ne anlama geliyor? Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de il il açıkladı

A Haber
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Giriş: 06.12.2020 12:22
Güncelleme:06.12.2020 12:51
Bir hafta içerisinde hem Siirt'te hem de Antalya'da üst üste iki deprem meydana geldi. Siirt ve Antalya depremleri ne anlama geliyor? Başka depremleri tetikleyebilir mi? Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Antalya ve Siirt depremlerinin Afrika kıtasında yaşanan bir deprem olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi" ifadelerini kullanarak deprem riski fazla olan bölgeleri il il canlı yayında açıkladı.

Bir hafta içerisinde hem Siirt'te hem de Antalya'da üst üste iki deprem meydana geldi. Siirt ve Antalya depremleri ne anlama geliyor? Başka depremleri tetikleyebilir mi? Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Antalya ve Siirt depremlerinin Afrika kıtasında yaşanan bir deprem olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi" ifadelerini kullanarak deprem riski fazla olan bölgeleri il il canlı yayında açıkladı.

Siirt ve Antalya depremleri ne anlama geliyor? Türkiyeyi yeni depremler bekliyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haberde il il açıkladı SİİRT VE ANTALYA DEPREMLERİ NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE'Yİ YENİ DEPREMLER BEKLİYOR MU? PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE İL İL AÇIKLADI

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