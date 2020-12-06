Bir hafta içerisinde hem Siirt'te hem de Antalya'da üst üste iki deprem meydana geldi. Siirt ve Antalya depremleri ne anlama geliyor? Başka depremleri tetikleyebilir mi? Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Antalya ve Siirt depremlerinin Afrika kıtasında yaşanan bir deprem olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi" ifadelerini kullanarak deprem riski fazla olan bölgeleri il il canlı yayında açıkladı.

Bir hafta içerisinde hem Siirt'te hem de Antalya'da üst üste iki deprem meydana geldi. Siirt ve Antalya depremleri ne anlama geliyor? Başka depremleri tetikleyebilir mi? Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Antalya ve Siirt depremlerinin Afrika kıtasında yaşanan bir deprem olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi" ifadelerini kullanarak deprem riski fazla olan bölgeleri il il canlı yayında açıkladı.