NEDEN OLUYOR?

Antalya depreminin büyüklüğünden ziyade derinliği enteresan eğer Anadolu karası üzerinde bir deprem olduğu zaman derinliği genellikle 30 km'yi geçmiyor. Çünkü kırılgan deprem oluşturabilir kabuk kalınlığı bu. Daha aşağısında depremler meydana gelmez. Fakat Güney Batı Anadolu'da yani Antalya ile Girit güneyindeki depremlerde hem deprem büyüklükleri artar hem de derin depremler olabilir. 100 km'ye kadar derin depremler olabilir. Normalde 100 km derinde sert bir kabuk yoktur dolayısıyla deprem olmaması gerekir. Peki neden oluyor çünkü Afrika kıtasının Akdeniz içerisinde Ege'nin ve Anadolu'nun altına dağıldığını biliyoruz. Bu dağılma sonucu sıcak magma içerisindeki soğuk kabuk depremler oluşturuyor.