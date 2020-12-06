Siirt ve Antalya depremleri ne anlama geliyor? Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de il il açıkladı
Bir hafta içerisinde hem Siirt'te hem de Antalya'da üst üste iki deprem meydana geldi. Siirt ve Antalya depremleri ne anlama geliyor? Başka depremleri tetikleyebilir mi? Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Antalya ve Siirt depremlerinin Afrika kıtasında yaşanan bir deprem olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi" ifadelerini kullanarak deprem riski fazla olan bölgeleri il il canlı yayında açıkladı.
Önce Siirt ardından Antalya depremle sarsıldı. Bir hafta içerisinde üst üste iki deprem meydana geldi. Peki Siirt ve Antalya depremleri ne anlama geliyor? Başka depremleri tetikleyebilir mi? Türkiye'yi yeni depremler bekliyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SIRA DIŞI DEPREMLER
Siirt ve Antalya bölgesinde meydana gelen depremler hakikatten sıra dışı depremler çünkü çok sık deprem olmayan bölgeler. Dolayısıyla buranın açıklanmaya muhtaç bir durumu var.
NEDEN OLUYOR?
Antalya depreminin büyüklüğünden ziyade derinliği enteresan eğer Anadolu karası üzerinde bir deprem olduğu zaman derinliği genellikle 30 km'yi geçmiyor. Çünkü kırılgan deprem oluşturabilir kabuk kalınlığı bu. Daha aşağısında depremler meydana gelmez. Fakat Güney Batı Anadolu'da yani Antalya ile Girit güneyindeki depremlerde hem deprem büyüklükleri artar hem de derin depremler olabilir. 100 km'ye kadar derin depremler olabilir. Normalde 100 km derinde sert bir kabuk yoktur dolayısıyla deprem olmaması gerekir. Peki neden oluyor çünkü Afrika kıtasının Akdeniz içerisinde Ege'nin ve Anadolu'nun altına dağıldığını biliyoruz. Bu dağılma sonucu sıcak magma içerisindeki soğuk kabuk depremler oluşturuyor.
AFRİKA KITASININ DEPREMİ
Aslında deprem Antalya'da gözüküyor ama o bizim üzerinde yaşadığımız kıta kabuğu üzerinde bir deprem değil altındaki Afrika kıtasının bir depremi. Dolayısıyla izdüşüm olarak etkileniyor. Derindeki Anadolu'nun altına dalan Afrika kıtasının üzerindeki depremlerde bunlar birbirinden farklı Siirt'te bununla bağlantılı aslında.
BİNDİRME HATTI
Aslında biyolojik dönemler içerisinde Güney Doğu Anadolu bölgesinden bir deniz geçiyordu Akdeniz ile Hindistan birleşikti. Arabistan kıtasının Anadolu'ya yaklaşması sonucu bu okyanus kapandı. Ama deprem süreçleri devam etmeye başladı. Bu süreç bitmiş değil. Siirt'teki depremin olduğu yer de bizim Güney Doğu Anadolu bindirme hattı dediğimiz yeni artı bir deprem zonu.
TÜRKİYE'Yİ YENİ DEPREMLER BEKLİYOR MU?
Benim son günlerde en çok kullandığım cümlelerden bir tanesi Türkiye'nin yüzde 100'ünün deprem bölgesi olduğu. İzmir'de herhangi bir deprem olmadı İzmir'de modern binalar yıkıldı. 8-10 katlı binalar yıkıldı. Depremin bazen altından fay geçmese bile uzak etkileri sonucu deprem büyütmesi ya da zemin sıvılaşma gibi etkileri var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda 100 km ileriden bir deprem bir bölgeyi etkiliyorsa o zaman Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi.
İŞTE RİSKLİ BÖLGELER
Marmara'da böyle bir deprem beklediğimiz gibi Batı Anadolu'da Çanakkale'den güneye doğru Manisa'da, Kütahya'da, Aydın'da, İzmir'de, Muğla'da Antalya'nın batı kesimlerinde özellikle bu depremler olabilir. Doğu'da da Hatay'da, Malatya, Siirt'le Hakkari arasında bazı aktiviteler olabilir. Kuzey Anadolu fayının doğusunda Erzincan'la Bingöl arasındaki yerlerde aktiviteler olabilir. Depremini bekleyen pek çok fay zonumuz var her an da deprem olabilir. Bu korkutma değil bizim diri olmamız gerektiğini gösteren mesajlardan bir tanesidir.
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