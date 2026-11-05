2027 araç muayene ücretleri belli oldu mu? Motosiklet ve ağır vasıtada yeni tarife

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2027 yılı araç muayene ücretleri için yeni hesaplama yapıldı. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alındığında otomobil, minibüs ve kamyonetlerin muayene ücretinin 4 bin 203 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Egzoz emisyon ölçümüyle birlikte toplam tutar yaklaşık 4 bin 791 TL'ye çıkacak. Motosiklet ve traktör sahipleri için beklenen ücret 2 bin 140 TL, ağır vasıtalar içinse 5 bin 683 TL olacak. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, kameraman Niyazi Kurt ile birlikte canlı yayında yeni ücret hesaplamalarının ayrıntılarını aktardı.