13 Nisan 2022, Çarşamba
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Sigortacı genç çiftten 9 milyonluk vurgun! Lüks hayatları yakalattı: 357 yıl hapisleri isteniyor
İzmit’te bir sigorta şirketinde çalışan Murat İnce ve eşi Buse İnce'nin çalıştıkları şirket bünyesinde yatırım yapacaklarını belirterek topladıkları paralarla lüks içerisinde bir hayat sürdükleri ortaya çıkmıştı. 9 milyon lirayı aşkın vurgun yapan çift hazırlanan iddianamede, 21 şikayetçi için ayrı ayrı cezalandırılarak toplamda 105 seneden 357 seneye kadar hapis cezası ile yargılanmaları istendi.