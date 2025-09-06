06 Eylül 2025, Cumartesi

Sigaranın çıkardığı yangın hastaneyi küle çeviriyordu

Sigaranın çıkardığı yangın hastaneyi küle çeviriyordu

Olay, Sungurlu Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanedeki bir odada yangın çıktı. Yangın sırasında odadaki yangın söndürme sistemi devreye girdi. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve yangın söndürme sistemi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle hastaneye dolan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının koltukta içilen sigaradan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
