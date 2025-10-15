Sıfır Artık Forumu 17-19 Ekim’de İstanbul’da

15 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 15.10.2025 14:18
Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sıfır Atık Formu yeniden başlıyor. Dünya çapında katılımcılarla sürdürülebilir kalkınma için yeni bir harita daha oluşturulacak. Bu kapsamda daha yaşanılır bir dünya hedefine yeniden desteklenilecek. Forum 17-19 Ekim arası İstanbul'da gerçekleşecek. İşte detaylar...
