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Şifa kaynağı: Çörek otu! Çörek otunun faydaları neler?
Mutfakta sıkça tercih edilen çörek otu adeta bir şifa deposu. Hastalıklara iyi geliyor bağışıklığı güçlendiriyor. Çörek otunun faydaları neler? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. İşte uzmanından çörek otu tavsiyeleri...
Mutfakta sıkça tercih edilen çörek otu adeta bir şifa deposu. Hastalıklara iyi geliyor bağışıklığı güçlendiriyor. Çörek otunun faydaları neler? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. İşte uzmanından çörek otu tavsiyeleri...