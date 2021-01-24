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Şifa kaynağı: Çörek otu! Çörek otunun faydaları neler?

A Haber
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Giriş: 24.01.2021 17:17
Güncelleme:24.01.2021 17:22
Mutfakta sıkça tercih edilen çörek otu adeta bir şifa deposu. Hastalıklara iyi geliyor bağışıklığı güçlendiriyor. Çörek otunun faydaları neler? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. İşte uzmanından çörek otu tavsiyeleri...

Mutfakta sıkça tercih edilen çörek otu adeta bir şifa deposu. Hastalıklara iyi geliyor bağışıklığı güçlendiriyor. Çörek otunun faydaları neler? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. İşte uzmanından çörek otu tavsiyeleri...

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