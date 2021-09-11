11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şifa deposu çorbalar! Hangi çorba neye iyi gelir?

Şifa deposu çorbalar! Hangi çorba neye iyi gelir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2021 10:18
Havalar soğudu mevsimsel grip hastalığı da arttı. Uzmanlar bu yıl gribal enfeksiyonların daha da yaygınlaşacağını öngörüyor. Grip deyince de akla bol limonlu karabiberli çorbalar geliyor. Bağışıklık sistemini ve vücut direncini artıran şifa deposu 20 çeşit çorbayı A Haber sizler için ekranlara getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silahlar patladı, vatandaşlar panikle kaçtı
Silahlar patladı, vatandaşlar panikle kaçtı
Şifa deposu çorbalar!
Şifa deposu çorbalar!
Mezarlar gün yüzüne çıktı
Mezarlar gün yüzüne çıktı
Ankara’da can pazarı!
Ankara'da can pazarı!
Mutlulukları 3 saat sürdü!
Mutlulukları 3 saat sürdü!
Kavgayı ayırmak isteyen eşini böyle vurdu
Kavgayı ayırmak isteyen eşini böyle vurdu
Polisleri görünce korona olduğunu söyledi
Polisleri görünce korona olduğunu söyledi
Başkan Erdoğan’ın duygu dolu anları
Başkan Erdoğan'ın duygu dolu anları
Havada karada ve denizde her yerde davul çaldı
Havada karada ve denizde her yerde davul çaldı
35 bin kişi iyileşti! 10 Eylül Kovid-19 tablosu açıklandı
35 bin kişi iyileşti! 10 Eylül Kovid-19 tablosu açıklandı
İş makinesi dokundu minare böyle yıkıldı
İş makinesi dokundu minare böyle yıkıldı
Turistlik bölgede flaş karar! 1 Ekim’e kadar uzatıldı
Turistlik bölgede flaş karar! 1 Ekim’e kadar uzatıldı
Daha Fazla Video Göster