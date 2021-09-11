Şifa deposu çorbalar! Hangi çorba neye iyi gelir?

Havalar soğudu mevsimsel grip hastalığı da arttı. Uzmanlar bu yıl gribal enfeksiyonların daha da yaygınlaşacağını öngörüyor. Grip deyince de akla bol limonlu karabiberli çorbalar geliyor. Bağışıklık sistemini ve vücut direncini artıran şifa deposu 20 çeşit çorbayı A Haber sizler için ekranlara getirdi.

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