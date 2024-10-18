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Şifa deposu Beyran! Usta isim tarifi A Haber’de verdi

Şifa deposu Beyran! Usta isim tarifi A Haber’de verdi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 11:27
Hava soğuyunca aklımıza hemen içimizi ısıtacak sıcak bir çorba gelir. A Haber ekiplerinden Mehmet Geçgel Gaziantep'ten şifa deposu Beyran çorbasının yapılışını ekranlara taşıdı.
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