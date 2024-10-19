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Şiddetli yağışlar Rize'de sel ve heyelanlara neden oldu

Şiddetli yağışlar Rize'de sel ve heyelanlara neden oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 13:01
Rize'de şiddetli yağış Çamlıhemşin, Pazar ve Ardeşen ilçelerinde ufak çaplı sel ve heyelanlara neden oldu.
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