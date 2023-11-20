Şiddetli yağış sonrası şelale taştı

Elazığ'da şiddetli yağışla birlikte sori şelalesi taştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler önlem aldı. İşte o anlar...

Görüntüler Elazığ'dan.

Sağanak nedeniyle Arıcak - Alacakaya yolunda bulunan Sori Şelalesi taştı.

Şelalenin taşma anları kameraya yansırken, bölgeye sevk edilen ekipler önlem aldı.