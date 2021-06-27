Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Yerel sağanak geçişleri yaşanacak mı? Hangi bölgelerde yağışlar olacak? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunurak vatandaşları uyardı.

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