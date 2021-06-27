Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK Mİ?

Hava sıcaklığına baktığımızda özellikle hafta boyunca Karadeniz ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredecek. Hafta ortasından itibaren ise bu sıcaklıklar birkaç derece daha yükselmesini tahmin etmekteyiz.