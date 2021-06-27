27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Yerel sağanak geçişleri yaşanacak mı? Hangi bölgelerde yağışlar olacak? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunurak vatandaşları uyardı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
ABONE OL
Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

Türkiye bu hafta yaz sıcaklarıyla tanıştı. Bir yandan da ani bastıran sağanaklar vardı. Peki önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunurak vatandaşları uyardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelere ve tahminlere göre ülkemiz hafta boyunca bahar yağışlarının etkisinde kalacak. Özellikle ülkemizin kuzey kesimlerinde bu yağışları göreceğiz.

Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

Bugün yine kuzey kesimlerinde aralıklarla devam eden yağış yarın haftanın ilk iş gününde Karadeniz Bölgesi, Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Trakya kesimlerinde kendisini gösterecek.

Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

Salı gününe baktığımızda Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Elazığ, Malatya çevrelerinde Çarşamba ve Perşembe günü ise ülkemizin kuzey doğu kesimlerinde yağışları göreceğiz. Özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatler kendini gösterecek.

Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

Bu yağışlar yerel olacak yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde kendini gösterecek. Özellikle dar alanda kısa sürede yer yer fazla miktar bırakan yağışlar olduğu için de maalesef olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.

Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK Mİ?

Hava sıcaklığına baktığımızda özellikle hafta boyunca Karadeniz ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredecek. Hafta ortasından itibaren ise bu sıcaklıklar birkaç derece daha yükselmesini tahmin etmekteyiz.

Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Başkent öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli yağış beklentimiz var. Onun dışında hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Günün en yüksek sıcaklığı 30-32 derece arasında seyredecek.

Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

İstanbul yarın parçalı az bulutlu yer yer hava bulutlanabilir. An itibariyle yağış beklemiyoruz. Bunun dışında hava boyunca yağış beklentimiz söz konusu değil. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları 30-32 derece arasında değişecek.

Sıcaklıklar artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

İzmir'de hafta boyunca yağış beklentimiz yok. Az bulutlu açık bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları ise 35-38 derece arasında seyredecek.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA