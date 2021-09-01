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Sıcaklık azalıyor! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

A Haber
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Giriş: 01.09.2021 16:24
Meteoroloji, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak beklendiği belirterek sel, su baskını ve yıldırım uyarısında bulundu. Kuvvetli yağış özellikle yarın gece saatlerinden itibaren etkili olacak yurt genelinde sıcaklıklar da hissedilir derecede azalıyor. Havanın notlarını hava tahmin uzmanı İlker Koç, A Haber canlı yayınında anlattı.
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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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