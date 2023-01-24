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Sıcak hava onları da etkiledi! Uzmanlar da saşkın: Omlet yapıp yiyeceğiz

İHA
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Giriş: 24.01.2023 10:09
Beklenen kış ayının bir türlü gelmemesi hayvanları da olumsuz etkiledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki çiftlikte bulunan deve kuşları nisan-ekim dönemi yerine bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yumurtlamaya başladı. Bu durum öğretim üyelerinin de şaşkınlığına sebep oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. İbrahim Ak, "Kışın alınan yumurtalarda döllük düşük olduğu gibi yumurtadan çıkacak civcivlerin yaşama şansı çok olmuyor. Bu yumurtaları biz damızlık olarak değerlendirmeyeceğiz. Omlet yapıp yemeyi düşünüyoruz" dedi.
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