24 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sıcak hava onları da etkiledi! Uzmanlar da saşkın: Omlet yapıp yiyeceğiz
Beklenen kış ayının bir türlü gelmemesi hayvanları da olumsuz etkiledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki çiftlikte bulunan deve kuşları nisan-ekim dönemi yerine bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yumurtlamaya başladı. Bu durum öğretim üyelerinin de şaşkınlığına sebep oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. İbrahim Ak, "Kışın alınan yumurtalarda döllük düşük olduğu gibi yumurtadan çıkacak civcivlerin yaşama şansı çok olmuyor. Bu yumurtaları biz damızlık olarak değerlendirmeyeceğiz. Omlet yapıp yemeyi düşünüyoruz" dedi.