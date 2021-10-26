Sibel Can Eme Sarıgül'le yakalandı! Eme Sarıgül'ün aşk üçgeni | Emre Sarıgül Sibel Can Buket Aydın

Yaz aylarında tekne görüntüleri ifşa olan Emir Sarıgül ve Sibel Can aşk iddialarını yalanlamış, görüntülerin photoshop olduğu ileri sürülmüştü. Haberlerin ardından bir dönem aşk yaşadığı Buket Aydın'la görüntülenen Emir Sarıgül, bir kez daha Sibel Can'la yakalandı. Emir Sarıgül ile Sibel Can, aylar sonra ilk kez görüntülendi.