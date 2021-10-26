26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sibel Can Eme Sarıgül'le yakalandı! Eme Sarıgül'ün aşk üçgeni | Emre Sarıgül Sibel Can Buket Aydın

Sibel Can Eme Sarıgül'le yakalandı! Eme Sarıgül'ün aşk üçgeni | Emre Sarıgül Sibel Can Buket Aydın

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2021 14:42
Yaz aylarında tekne görüntüleri ifşa olan Emir Sarıgül ve Sibel Can aşk iddialarını yalanlamış, görüntülerin photoshop olduğu ileri sürülmüştü. Haberlerin ardından bir dönem aşk yaşadığı Buket Aydın'la görüntülenen Emir Sarıgül, bir kez daha Sibel Can'la yakalandı. Emir Sarıgül ile Sibel Can, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Sibel Can Eme Sarıgül’le yakalandı!
Sibel Can Eme Sarıgül'le yakalandı!
SUFOD, Van Gölü’nün dibindeki kalıntıları görüntüledi
SUFOD, Van Gölü’nün dibindeki kalıntıları görüntüledi
4 yaşındaki Ömer feci şekilde can verdi
4 yaşındaki Ömer feci şekilde can verdi
Arabanın kaputunu açınca hayatının şokunu yaşadı!
Arabanın kaputunu açınca hayatının şokunu yaşadı!
Salgın talebi patlattı! Litresi 2 bin TL
Salgın talebi patlattı! Litresi 2 bin TL
İneklerini satarak 37 ülke gezdiler
İneklerini satarak 37 ülke gezdiler
Sırtlan ve vahşi yaban köpeği karşı karşıya
Sırtlan ve vahşi yaban köpeği karşı karşıya
İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı
İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı
Bursa’da hırsıza linç girişimi kamerada
Bursa'da hırsıza linç girişimi kamerada
Aslan yavru köpekleri sahiplendi
Aslan yavru köpekleri sahiplendi
Gagası ile balıkları besleyen kuğu görenleri şaşırttı
Gagası ile balıkları besleyen kuğu görenleri şaşırttı
Engelli aslanı sahiplendi evinde büyüttü
Engelli aslanı sahiplendi evinde büyüttü
Daha Fazla Video Göster