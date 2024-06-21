21 Haziran 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Seyir halindeki otomobile arkadan çarptı! Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı
Kaza, saat 15.00 sıralarında Karabük- Ankara karayolunun Çayköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönünden Eskipazar istikametine gitmekte olan Badegül C. yönetimindeki 06 BVU 995 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden Muhammed Fatih K.'nın kullandığı 34 KK 4890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de takla attı.