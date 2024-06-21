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Seyir halindeki otomobile arkadan çarptı! Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 21.06.2024 22:12
Kaza, saat 15.00 sıralarında Karabük- Ankara karayolunun Çayköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönünden Eskipazar istikametine gitmekte olan Badegül C. yönetimindeki 06 BVU 995 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden Muhammed Fatih K.'nın kullandığı 34 KK 4890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de takla attı.
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