Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Sürücü son anda canını kurtardı

Aksaray’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna dönerken, sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtuldu. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği olay yerinde alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından otomobil adeta hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi.

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