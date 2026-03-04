CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran’dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay’a düştü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü açıklandı.

