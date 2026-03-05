ANALİZ| Gök vatanın yerli muhafızı: Çelik Kubbe dünya sahnesinde!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından modern savaş sahasında hava savunma sistemlerinin önemi bir kez daha kanıtlanırken, Türkiye'nin yerli ve milli projesi "Çelik Kubbe" tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Yapay zeka destekli ve çok katmanlı yapısıyla Türkiye'nin hava sahasını adeta bir zırh gibi kuşatacak olan bu dev proje, savunma sanayi devlerinin iş birliğiyle Gök Vatan’ı her türlü tehdide karşı korumaya hazırlanıyor.