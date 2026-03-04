Başkan Erdoğan: “Balıklar ürküyor diyenlere kulak assaydık başaramazdık”

Orta Doğu’da artan gerilim ve savaş atmosferiyle birlikte bölge çatışmalara sahne olurken, Türkiye hemen yanı başında yükselen tehditlere karşı tarihî sorumluluğu çerçevesinde gücünü artırmayı sürdürüyor. Deniz, hava ve kara kuvvetlerindeki mühimmat ve donanım kapasitesiyle bölgede kritik bir rol üstlenen Türkiye, küresel aktör olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin yakaladığı başarı ivmesini, “Balıklar ürküyor diyenlere kulak assaydık başaramazdık.” sözleriyle özetledi.